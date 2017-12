Capitão Wagner denuncia “promessa absurda em ano pré-eleitoral” para enganar o povo

Deputado usou notícias divulgadas no Jornal O Povo com exatos quatro anos de diferença. “Não é mera coincidência”.

O deputado estadual Capitão Wagner (PR), denunciou, através das redes sociais, no domingo (3), o que chamou de “promessa absurda em ano pré-eleitoral”. O parlamentar citou duas matérias do jornal O Povo para mostrar “mais uma tentativa de continuar enganando o povo”.





Primeiro, Wagner citou uma matéria publicada em 2 de dezembro de 2013, quando o O Povo destacou a promessa do então governador Cid Gomes (PDT) de tornar Ceará o estado com a melhor rede de recursos hídricos do mundo. O candidato de Cid foi eleito, e o Ceará passou e passa, quatro anos depois, por uma forte crise hídrica, sem conseguir concluir o Cinturão das Águas ou mesmo a Transposição do Rio São Francisco.





A segunda matéria citada pelo deputado foi publicada no sábado, 2 de dezembro de 2017, com o título “Ceará será o melhor País em segurança pública, diz Camilo”. Hoje, o Ceará passa por sérios problemas na área e deverá fechar o ano com mais de 5 mil homicídios registrados, superando os 4.439 assassinatos do último ano da gestão Cid, em 2014.

Via Cearanews7