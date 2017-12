Uma carreta tombou na manhã desta sexta-feira (8) na BR 222, precisamente no KM 201, nas proximidades da localidade de Cacimbinhas, em Forquilha. Felizmente, no sinistro houve apenas danos materiais. Uma equipe da PRF esteve no local, organizando o tráfego até a retirada da carreta.

Fonte: Sobral 24 horas