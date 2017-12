Ceará Pacífico: Sobral recebe primeiro Território do Pacto no Interior

O Pacto por um Ceará Pacífico chega a Sobral. A principal cidade da Região Norte cearense é a primeira do Interior a receber o pacote de investimentos em segurança e ações sociais que marca os territórios do Pacto, em parceria do Governo do Ceará e Prefeitura de Sobral. A solenidade de instalação ocorre às 9 horas deste sábado (16), na Praça da Coluna da Hora.





O Território vai focar em três áreas: Vila União, Terrenos Novos e Nova Caiçara. Nestas regiões, o Governo do Ceará e a Prefeitura de Sobral investem em ações sociais com enfoque especial na redução da violência, e em parceria com a comunidade, através da realização de seminários territoriais.





Em paralelo, a região vai receber uma Unidade Integrada de Segurança (Uniseg), com reforço de policiamento ostensivo e comunitário e melhorias estruturais e nas ações da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense. Serão 37 bairros contemplados. Antes, o policiamento sobralenses contemplava toda a cidade, os distritos e ainda nove outros municípios.





Centralizado na 1ª Companhia da Polícia Militar do 3º BPM, o efetivo foi ampliado, passando de 54 policiais para 242, com foco no policiamento comunitário. O número de viaturas da PM subiu de três para 10. A região agora conta, também, com uma Base Móvel de Policiamento Comunitário e 10 motos. A Base Móvel fica em pontos estratégicos e é dotada de tecnologia para que vítimas possam registrar BOs.





A delegacia que cobre a área funciona 24 horas. São nove delegados, 19 escrivães e 24 inspetores. O Corpo de Bombeiros vai intensificar as ações sociais da corporação na região (Saúde, Bombeiro e Sociedade; Jovem Bombeiro de Valor, Programa Educacional de Resistência às Drogas e á Violência – Proerd; e Lutando pela Paz); e a Perícia Forense realizará capacitação com os agentes de segurança da Uniseg para atualizar procedimentos em casos de isolamento de locais de crimes.

Outros Territórios e Unisegs





Fortaleza possui dois Territórios do Pacto por um Ceará Pacífico – no Grande Vicente Pinzon e Grande Bom Jardim, lançado no último sábado (9) –; além de quatro Unisegs, sediadas no Vicente Pinzon, Meireles, Conjunto Ceará e Bom Jardim, abrangendo os respectivos bairros vizinhos.

Serviço





Instalação do Território do Ceará Pacífico em Sobral

Data: 16/12/2017 (sábado)

Hora: 9 horas

Local: Praça da Coluna da Hora (Travessa do Xerez, s/n, Centro)