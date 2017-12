Ceará têm 328 vagas abertas em concursos

Os concursos serão realizados em 4 cidades cearenses.





O Estado do Ceará têm 328 vagas abertas em quatro concursos e seleções públicas. Os municípios contemplados são Forquilha, Frecheirinha e Senador Sá.





As vagas disponíveis são para os cargos de Guarda Municipal, nos municípios de Forquilha e Frecheirinha. Na Universidade Estadual do Ceará (UECE), a vaga é para professor substituto e temporário. Em Senador Sá, as vagas são para diversos cargos.





Para o concurso da Uece, os interessados devem fazer a inscrição de 4 a 13 de dezembro no site da universidade.

Os interessados no concurso da Prefeitura de Forquilha, devem fazer a inscrição entre 30 de novembro e 29 de dezembro deste ano, no site da prefeitura.





Já os candidatos interessados no concurso da Prefeitura de Senador Sá, devem fazer as inscrições até o dia 10 de dezembro, também pela internet.





No concurso da Prefeitura de Frecheirinha, os interessados devem fazer a inscrição entre 4 e 18 de dezembro, no site da empresa responsável pela realização do certame.