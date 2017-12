"CHUVA" DE BALAS NAS PROXIMIDADES DO BAR "AQUI AGORA"

Vários disparos de arma de fogo foram disparados na noite desta terça-feira (5), por volta das 19h, nas proximidades do bar AQUI AGORA.



As primeira informações dão conta que dois bandidos em uma motocicleta foram praticar um assalto a uma pessoa e nas nas proximidades havia um policial, que visualizou o roubo e atirou contra os bandidos. Os criminosos conseguiram fugir com a bolsa da mulher. Ninguém foi atingido.