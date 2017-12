Chuvas banham o Ceará no fim de semana

O maior registro no município de Ponteiras, distante 521 km de Fortaleza, com volume de 97 milímetros (mm).

A pré estação chuvosa chegou ao Ceará trazendo esperança e reanimando o desejo do sertanejo para um bom inverno em 2018. As chuvas que caíram no Estado nos últimos dias, tem amenizado as altas temperaturas, principalmente no sertão. Neste final de semana que antecede o natal, 48 municípios foram banhados pelas chuvas da pré estação.





De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos ( Funceme), as maiores precipitações foram registradas no sertão do Estado, com o maior registro no município de Ponteiras, distante 521 km de Fortaleza, com volume de 97 milímetros (mm).





No município de Jaguaribe a 300 km da Capital cearense foram identificadas chuvas de 83 mm. Volume próximo do registrado em Icó, a 358 km, com 78mm. De acordo com a Funceme, até as 11 horas deste domingo (24), foram registradas precipitações em 48 cidades.





Com informações do portal Cnews