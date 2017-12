Cid Gomes lidera disputa para o Senado no Ceará

O ex-governador Cid Gomes (PDT), aparece como favorito no Ceará, para o senado na disputa eleitoral de 2018.

Cid Gomes tem 30%, seguido pelo atual presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), e em terceiro, o senador José Pimentel (PT), está com 7%. O levantamento é do Instituto de Pesquisas e Estratégias.





Rompidos há anos, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), e o ex-governador Cid Gomes (PDT) tentam uma reaproximação para aliança nas eleições de 2018.





Com informação divulgada pelo Radar online da Veja.