Cid Gomes usa exemplo de radialista assassinado para intimidar Donizete Arruda; vídeo

“Cão que ladra, não morde. Seja homem. Se você quer me matar, estarei lhe esperando no beco do cotovelo em Sobral”, diz Donizete.

O ex-governador Cid Gomes (PDT) tentou intimidar o jornalista Donizete Arruda em Limoeiro do Norte. Ao ser incitado pelo repórter Flávio Costa, da TV Jaguar, sobre como aguenta as críticas, cobranças e provas de corrupção apresentadas por Donizete diariamente, o FG usou o exemplo da morte do radialista Nicanor Linhares, assassinado em 2003 por denunciar falcatruas dos donos do poder, como forma de acabar com os problemas.





A intenção clara de Cid era ameaçar diretamente Donizete, mas como não teve coragem, fez de forma indireta.





Assista ao trecho:

Abertamente:





Donizete Arruda disse ao Ceará News 7 que continuará sem medo da notícia. “Vá ameaçar quem lhe acusou de receber propina: Wesley Batista da JBS. Cearense, não tenha medo. Cão que ladra, não morde. Seja homem. Se você quer me matar, estarei lhe esperando no beco do cotovelo em Sobral”, disse diretamente.





No programa de rádio Ceará News, em sua coluna Conexão Brasília-Ceará, Donizete deixou um recado claro para Cid Gomes. Todo o Estado ouviu.