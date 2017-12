Cid tenta mostrar a Camilo que ainda tem força no Estado para disputar o Abolição

Ex-governador se esforça para impor respeito e cortar as asas de seu apadrinhado político.



É visível o esforço do ex-governador Cid Gomes de mostrar ao governador Camilo Santana que os Ferreira Gomes continuam dando as ordens e decidindo o futuro político no Ceará. Cid tem cumprido sistematicamente agendas no Cariri, onde faz questão de estar sozinho. A sua intenção é clara: mostrar a Camilo que tem prestígio e votos na região e que é capaz de enfrentá-lo nos municípios onde o atual Governador tem o seu melhor desempenho. Essa estratégia de Cid é combinada com Ciro e objetiva impedir que Camilo se torne independente e insista na sua tese de aliança com o PMDB nas eleições do ano que vem. Cid cumprirá a orientação de Ciro Gomes e vetará o acordo. A vaga de senador será do PDT. Ou para o futuro líder do partido na Câmara, André Figueiredo, ou para o secretário de Finanças, Mauro Filho.





Recado enviado direto de Sobral





Às vésperas do Natal, sexta-feira (22), Cid foi a sua base eleitoral em Sobral. Lá, onde se proclama dono da cidade, concedeu entrevista para informar a seus conterrâneos que continua no controle político do Ceará. Rejeitou a aliança com o PMDB e avisou que o governador Camilo fará o que ele e seu irmão Ciro quiserem. Se resolver seguir um caminho próprio, enfrentará o próprio Cid nas urnas. Essa é a ameaça velada dita por Cid, tudo nas entrelinhas. Contudo, Camilo entendeu bem direitinho o conteúdo das declarações de seu antigo padrinho e, hoje, virtual adversário eleitoral nas urnas. Camilo não quer romper com os FGs, porém quer se unir com eles e o PMDB.





Escândalo da Marquise afeta Ciro





Sempre cuidadoso com sua imagem de homem público sério e honesto, o governador Camilo precisa ter coragem de demitir o presidente do Porto do Pecém, Danilo Serpa, considerado um filho do presidenciável Ciro Gomes. Danilo deu um jeito de colocar o genro de Ciro, Jorge Albuquerque, como intermediário da empresa Termaco, que controla os negócios no Pecém. Essa descoberta chegou aos ouvidos do Ministério Público Federal, que também identificou fraudes no Consórcio de ampliação do Pecém em obras executadas pela Marquise, em parceria com as empreiteiras Ivaí e Queiroz Galvão, ainda durante o Governo Cid. O Ministério Público Federal investiga também o pagamento de dinheiro a Ciro, por uma palestra, pela empresa Termaco, onde trabalha seu genro. Essa relação nada convencional pode comprovar que Ciro usa as palestras que realiza para receber recursos de empresas com interesses no Governo do Ceará. Evidente, que Ciro nega qualquer irregularidade em sua ida à Termaco. A Marquise também rejeita suspeitas por ter pago R$ 308 mil na conta do genro de Ciro.





Camilo se fortalece com operação





O avanço na apuração das fraudes de R$ 830 milhões de empréstimos indevidos do Banco do Nordeste do Brasil(BNB) à cervejaria Petrópolis, cuja principal marca é Itaipava, foi o presente de natal do governador Camilo. Com desvios de R$ 600 milhões, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal acreditam ter encontrado os caminhos que levarão a descoberta dos responsáveis por essa corrupção na instituição financeira nordestina. Essa revelação ameaça o futuro político de Cid e facilita a reeleição de Camilo. Cid deve ser condenado a qualquer momento, por crimes civil e penal, por empréstimos fraudulentos no BNB para a construção de um galpão que é alugado a Itaipava. Essa a ligação de Cid ao escândalo. A partir desse vínculo e com as delações em curso, Cid teme acabar preso. Já Camilo sabe que precisa ficar quieto e se preparar para ser solidário nos momentos mais difíceis que o ex-governador cearense tende a enfrentar, inclusive com prisão.



Fonte: CEARANEWS7