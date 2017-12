Ciro lança candidatura de Cid e veta aliança com Eunício em reunião com Lupi

Ex-ministro foi enquadrado por presidente do PDT por apoio a um candidato do partido no Ceará. Camilo já foi informado sobre a "rasteira" do FG.

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) foi enquadrado pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, durante uma reunião a portas fechadas, em Fortaleza. Lupi cobrou do ex-ministro o apoio a um candidato pedetista ao Governo do Ceará, já que a sigla está bancando seu nome na disputa pela Presidência. Encurralado, Ciro teria aproveitado a oportunidade para dar uma "rasteira" no governador Camilo Santana (PT) e lançar o ex-governador Cid Gomes (PDT) ao Palácio da Abolição.





A "rasteira" de Ciro em Camilo pune o governador por sua aliança com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), desafeto do Ferreira Gomes, e aproveita a fragilidade momentânea da candidatura do petista devido à julgamento em segunda instância do caso do tríplex, marcado para fevereiro e que pode tirar o ex-presidente Lula das Eleições 2018. Recentemente, Camilo bateu o pé e afirmou que apoiará o ex-presidente ao Planalto em 2018, e não Ciro.





Cid ouviu calado o irmão atender mais uma exigência de Lupi e garantir uma das vagas ao Senado na chapa ao deputado federal André Figueiredo (PDT), que também participou da reunião. Nenhum dos presentes confirma o que ficou acertado no encontro, mas o governador Camilo Santana já foi informado e deve decidir se deixa o PT pelo PDT para tentar a reeleição com o apoio dos Ferreira Gomes, mesmo sob risco de ser escanteado no último momento, ou rompe com Cid e Ciro, mantém a aliança com Eunício e se lança como candidato petista ao Governo.





A história se repete