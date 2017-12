Colisão envolve Van do Cadastro Único de Sobral e um VW Gol

Foi registrado na manhã deste domingo (3), um acidente de trânsito entre um veículo VW Gol e a Van do Cadastro Único de Sobral. A colisão aconteceu em um cruzamento da Avenida Dom José com Rua Cel. José Inácio no centro de Sobral. O caso deve ser investigado pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), pois de acordo com as normas do IGD (Índice de Gestão Descentralizada) a Van é de uso exclusivo do Cadastro Único e estava a serviço de terceiros e em um dia de domingo.





O CMAS deve se manifestar nos próximos dias em relação as medidas a serem adotadas pelo órgão. Nossa reportagem tentou manter contato com a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social, mas não é dia de expediente. Foi enviada mensagem para a Presidente do CMAS, Nara Mota, mas não houve retorno.





Via Tribuna dos Vales