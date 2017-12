Comissão da Assembleia aprova projeto para instalação de fumê em agências bancárias

Projeto de autoria de Leonardo Araújo quer garantir a integridade física e patrimonial dos usuários dos serviços bancários, impedindo que sejam observados.

A Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou, nesta quarta-feira (06), por unanimidade, o projeto de lei, de autoria do deputado Leonardo Araújo (PMDB), sobre a instalação de películas fumê ou adesivos perfurados nas portas e paredes de vidro, voltadas a vias públicas, das agências e postos de atendimento das instituições bancárias estabelecidas no Ceará, visando a impedir a visualização externa de pessoas em seu interior.





Segundo Leonardo Araújo, o projeto quer garantir a integridade física e patrimonial dos usuários dos serviços bancários, uma vez que os clientes podem ser observados no interior das agências bancárias, tornando-se alvos para a ação de assaltantes.





“A finalidade desta proposição é bloquear a ação premeditada de criminosos, os quais observam, com frequência, a movimentação dentro do ambiente bancário, a fim de planejar os crimes”, destaca. A matéria foi aprovada com uma emenda supressiva do deputado Evandro Leitão.





Fonte: Cearanews7