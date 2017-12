Conta de água da Cagece vai ficar 5,7% mais cara a partir de janeiro

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) confirmou neste sábado (23) aumento de 5,7% na conta de água a partir do próximo dia 22 de janeiro de 2018. Segundo a companhia, o objetivo é chegar à tarifa média de R$ 3,55 autorizada pelas agências reguladoras do Estado em maio deste ano.





Ainda de acordo com a Cagece, a decisão em passar a praticar o valor médio estabelecido pelas agências reguladoras leva em consideração a necessidade de garantir a operação dos sistemas de água e esgoto, bem como cobrir o aumento dos custos impactados pelo agravamento da crise hídrica.





Outros custos como o aumento da energia elétrica e o aumento nos insumos para tratamento da água disponível também têm impactado economicamente a Cagece. A necessidade de realizar investimentos para manter o abastecimento dos municípios, como instalação de poços, construção de adutoras, redes de reforço no abastecimento, ampliação das estações de tratamentos, entre outros.





Via Cearanews7