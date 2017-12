Convocada segunda turma de aprovados no concurso da Polícia Civil

Para realizar a matricula no Curso de Formação e Treinamento Profissional, os candidatos deverão acessar AQUI , no período compreendido entre as 08 horas do dia 16 de dezembro de 2017 às 23 horas e 59 minutos de 18 de dezembro de 2017, (horário local), preencher, total e corretamente a ficha de inscrição da matrícula “on-line” e imprimi-la. A entrega da documentação será realizada na sede da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE), nos dias 22, 26 e 27 de dezembro de 2017, no horário das 8h às 12h e 13h às 17h.