Coreaú conquista primeiro lugar do Nordeste em concurso de agricultura familiar

O município de Coreaú, na Região Norte do Estado, conquistou o primeiro lugar do Nordeste no concurso realizado pela Secretaria Especial da Agricultura Família e do Desenvolvimento Agrário. O município foi o único do Ceará a receber a habilitação na disputa e concorreu com a apresentação do projeto “Coreaú semeando o amanhã”, deixando para trás capitais como Aracaju (SE), que ficou na 2ª colocação, e Teresina (PI), a terceira colocada.





Com a conquista, Coreaú, receberá R$ 100 mil para a implantação do projeto, atendendo 100 pequenos agricultores que terão melhores condições para produzir e comercializar os produtos.





O objetivo do tema apresentado pelo município, segundo o prefeito Carlos Roner, é o de promover e fortalecer a agricultura familiar local, contribuindo para uma melhor gestão urbana, social e ambiental na cidade. “Isso pode ser feito por meio de aquisição de mudas de hortaliças, insumos e utensílios para a ampliação dos quintais produtivos existentes nas zonas urbana e periurbana”.