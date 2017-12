COREAÚ - LANÇAMENTO DO CARTÃO MAIS INFÂNCIA

A Prefeitura de Coreaú, em parceria com o Governo do Estado lançou, nesta terça-feira (19), na Quadra do CRAS, o Cartão Mais Infância Ceará, benefício de transferência de renda para famílias cearenses com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social. 248 famílias do nosso município foram selecionadas para este benefício, que receberão um valor mensal de R$85,00. O Estado encaminhará ao CRAS, uma carta a ser entregue pela equipe técnica a cada beneficiário, informando a data para comparecimento ao Banco do Brasil, onde na ocasião receberão o cartão e cadastrarão a senha do cartão.

A iniciativa é mais uma ação do Programa Mais Infância Ceará, objetivando retirar estas famílias da situação que se encontram e promover o desenvolvimento infantil. Estas famílias são ainda selecionadas pelo Estado tendo como base as informações do cadastro único, e assim encaminhada uma relação para os municípios, constando os nomes das famílias contempladas.