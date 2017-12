COREAÚ/CE – POLÍCIA AGE RÁPIDO E PRENDE TRÊS PESSOAS

Na manhã do dia de hoje, 11/12/2017, uma ação em conjunto da Polícia Militar de Coreaú-CE, Polícia Civil e Força Tática de Sobral - CE resultou na prisão de três indivíduos tidos como perigosos.





Na primeira ação os agentes da lei prenderam em flagrante delitos os suspeitos conhecidos por MARQUINHOS E NETO, os quais foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas e porte de arma. Acrescenta-se que esses investigados também são suspeitos de terem atirado contra policiais militares de Coreaú-CE na madrugada de hoje, felizmente ninguém ficou ferido.





Na outra ação o indivíduo de nome Francisco Igor Portela da Silva foi preso por força de mandado de prisão. Igor também estava na companhia de MARQUINHOS E NETO quando a polícia chegou à casa dele, aqueles não conseguiram escapar, já Igor, conseguiu pular o muro da casa e fugir, sendo capturado momentos depois a fuga.





Na casa onde MARQUINHOS E NETO estavam escondidos, casa essa que era alugada para Igor, a polícia encontrou droga, dinheiro, uma balança de precisão, uma motocicleta que não souberam dizer a procedência, além de uma capa de colete aprova de bala.





Ressalta-se que há informações de que MARQUINHOS E NETO não são de Coreaú-CE, são de Sobral - CE, e fazem parte da facção Primeiro Comando da Capital - PCC estão em Coreaú-CE para apoiar integrantes da mesma facção.





Acrescenta-se que nos últimos dias Coreaú-CE tem sofrido com uma onda de crimes, os quais são praticados pelos integrantes, tanto da facção Comando Vermelho, como os do PCC. No entanto, as polícias civis e militares não têm dado trégua para os criminosos, que aos poucos estão sendo capturados. Outras prisões estão por vir.





Fonte: Sobral 24 horas