CORPO DE MULHER É ENCONTRADO COM CABEÇA DECEPADA

O corpo de uma mulher foi encontrado sem a cabeça na Avenida Catolé, na manhã desta segunda-feira (25).

De acordo com a polícia, o local é próximo ao Sítio São João, no Grande Jangurussu, onde existe uma grande ocupação de favelas com constantes conflitos. É uma conhecida área de disputa entre gangues do bairro Conjunto Palmeiras.





Em fotos divulgadas nas redes sociais é possível ver uma cabeça no meio de lixo. Ainda segundo a Polícia, a Perícia Forense (Pefoce) foi deslocada ao local para retirar o corpo.





Com informações do Diário do Nordeste