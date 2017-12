CRUELDADE: Bandidos invadem casa, atiram, e acabam matando bebê de 5 meses de vida

O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira no bairro Pici, em Fortaleza. A Polícia já investiga o caso e descobriu que o alvo dos atiradores seria o pai da criança, que, no entanto, não foi ferido.





Um bebê de apenas cinco meses de vida tornou-se a mais recente vítima da violência armada em Fortaleza. Na madrugada desta quinta-feira (8) o recém-nascido foi baleado e acabou morrendo. O crime de infanticídio ocorreu no momento em que bandidos invadiram uma casa no bairro Pici com o objetivo de executar o pai da criança.





O crime ocorreu na Rua Conselheiro Farias, por volta de 1h30. Moradores contam que bandidos armados chegaram ao endereço dos pais da vítima em um carro vermelho, desembarcaram já com armas nas mãos e invadiram a casa já atirando. A criança foi atingida com um tiro nas costas e não resistiu. Em um aplicativo de celular, o pai do menino e moradores vizinho falam sobre o crime e pedem socorro.





A morte do menino chocou os moradores e causou revolta. Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência, mas não conseguiram encontrar os atiradores. O pai do bebê deve prestar depoimento à Polícia Civil. Equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já estão apurando o fato.





Ainda não se sabe se o crime está ligado ao tráfico de drogas ou à guerra de facções na periferia de fortaleza. O corpo da criança foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





Outros casos





Nas últimas 24 horas, as autoridades policiais registraram, ao menos, 10 assassinatos no Ceará. Na Capital, foram seis crimes nos bairros Passaré, Conjunto Palmeiras, Bonsucesso, Presidente Kennedy, Álvaro Weyne e Pici (caso do recém-nascido).





Na Região Metropolitana de Fortaleza foram registrados dois assassinatos, ambos no Município de Horizonte. Onde um homem foi assassinado a tiros e o corpo de uma mulher encontrado ocultado em uma cova rasa, já em estado de decomposição.





No Interior, dois crimes de morte foram praticados nos Municípios de Paraipaba e Beberibe. No primeiro, um jovem foi executado a tiros dentro de casa e uma mulher ficou ferida.





No Distrito de Boqueirão de Cesário, em Beberibe (a 117Km de Fortaleza), o borracheiro Francisco Tiago Costa Barbosa, 27 anos, foi assassinado a tiros, por volta de 1h50 desta quinta-feira. O crime ocorreu na borracharia da vítima, na BR-116. Os assassinos fugiram sem que fossem identificados.





Fonte: Cearanews7

