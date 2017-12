CRUELDADE HUMANA! CRIANÇA É ENCONTRADA MORTA DENTRO DE RESIDÊNCIA NA CIDADE DE MASSAPÊ

Na tarde desta quarta-feira (6), por volta das 15h30, uma criança foi encontrada morta no interior de uma residência na cidade de Massapê, precisamente no bairro Bandeira Branca.





As primeiras informações dão conta de que a criança foi encontrada dentro de uma banheira. As Polícias Civil e Militar estão no local da ocorrência, colhendo as primeiras informações.





A Perícia forense foi acionada para o local.