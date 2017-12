Dado Dolabella tem prisão decretada pela Justiça outra vez

O motivo seria referente à pensão alimentícia.

Neste sábado, 30, o juiz Marco Antonio de Souza, da 1ª Vara da Família do Fórum do Rio, decretou a prisão do ator Dado Dolabella. De acordo com a publicação, foi decretada a prisão pelo 60 dias.





O motivo é uma dívida de R$ 196.397,54 referente à pensão alimentícia de um de seus filhos com Fabiana Vasconcelos Neves.





A sentença foi decretada no dia 15 de dezembro, porém a Justiça entrou em recesso cinco dias após a data. Segundo o juiz, o mandado de soltura só acontecerá diante do pagamento da dívida.





Essa será a segunda vez que Dado vai preso. A primeira aconteceu no dia 17 de agosto, pelo mesmo motivo, mas na ocasião, ele acabou sendo solto horas depois.





Via Cnews