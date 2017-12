DE FORMA PIONEIRA, POLÍCIA MILITAR LAVRARÁ TCO EM CAMOCIM

Foi publicada no dia 14 de dezembro de 2017 a portaria que instituiu o Programa Judicial de Resoluções de Conflitos e Justiça Restaurativas da 2ª Vara da Comarca de Camocim. A portaria foi elaborada pelo Juiz Antonio Washington Frota, titular da 2ª Vara de Camocim e está em conformidade com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará bem como com o Conselho Nacional de Justiça através da Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário, política essa que tem como objetivo a necessidade de minimizar a litigiosidade e fomentar a construção de uma cultura de paz em benefício de toda a sociedade.









Inédito no Estado do Ceará





De forma inédita e pioneira em todo Estado do Ceará, a portaria dá competência para que a Polícia Militar do Estado do Ceará lavre os T.C.O – Termo Circunstanciado de Ocorrência, que são os crimes de menor potencial ofensivo, os crimes de Contravenção Penal bem como os crimes a que lei comine pena máxima de dois anos, cumulada ou não com multa. Vale ressaltar que até então os TCOs eram lavrados somente pela Polícia Civil.

Pelo que se sabe, alguns Estados brasileiros já seguem esse modelo e a tendência é a adesão de todos os estados em breve. O Ceará dá os primeiros passos no seguimento.

Dentre os vários benefícios para a população, podemos citar a não retirada de viaturas e equipes policiais do município de Camocim quando estas vão realizar procedimentos de TCOs em outras cidades como Sobral, Jijoca, Itapipoca, etc., oque faz com que o policiamento de nossa cidade fique desfalcado. Outra vantagem é a diminuição da fila para quem espera realizar procedimentos na Delegacia de Polícia Civil de Camocim, visto que os procedimentos de TCOs se acumulam e faz com que outros procedimentos atrasem, situação essa agravada pelo diminuto quadro de efetivo.

Não resta a menor dúvida que a implantação da portaria trará inúmeros benefícios para a população. O Comandante da 3ªCia/3ºBPM, Major Eduardo de Sousa, nos repassou que a portaria será posta em prática já nos próximos dias após um treinamento e capacitação do seu efetivo.