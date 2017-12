Dedim Gouveia fala da polêmica nas redes sociais e nega ter agredido músico da banda; assista

Forrozeiro diz que apenas se defendeu após levar um murro e presta queixa sobre o caso na Polícia, em Fortaleza.

Envolvido em uma polêmica nas redes sociais e acusado de ter agredido um músico de sua banda, o sanfoneiro e forrozeiro Dedim Gouveia rebate a versão. Em entrevista EXCLUSIVA ao Cearanews7, na tarde desta terça-feira (26), Dedim se defende.





O fato ocorreu no fim de semana prolongado do Natal durante o show do cantor, músico e ex-apresentador de TV, em um clube na cidade de Boa Viagem. Ele teria agredido seu sanfoneiro com o próprio microfone causando um golpe na cabeça do músico, que lhe rendeu alguns pontos.





Nesta terça, Dedim se apresentou espontaneamente à Polícia Civil em Fortaleza e prestou um Boletim de Ocorrência, quando narrou o que aconteceu.





Veja agora em primeira-mão a versão do artista sobre o incidente:

Via Cearanews7