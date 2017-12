Delegacia abre inquérito para investigar policial que agrediu esposa em Russas; vídeo

A mulher foi arrastada pelos cabelos nas ruas de Russas. Vídeos feitos por testemunhas viralizaram nas redes sociais.



Um policial militar foi flagrado agredindo a esposa na semana passada, no município de Russas, no interior do Ceará. Nas imagens é possível ver um homem puxando a mulher pelos cabelos e a arrastando na rua.





Os vizinhos do casal apenas olharam e registraram tudo através de celulares, compartilhando as imagens que viralizaram nas redes sociais.





Após a agressão, a mulher registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia da cidade. A vítima e o policial prestaram depoimento na delegacia e foram liberados. O delegado abriu um inquérito contra o policial, que poderá ser indiciado por agressão.





Em nota, a Polícia Civil afirmou que as investigações sobre o caso já iniciaram, e o vídeo, que mostra o momento do crime, também é de conhecimento do delegado titular da unidade, que está à frente das apurações.





Apesar do homem fazer parte da Polícia Militar, a corporação não irá se manifestar sobre o caso.





Veja o vídeo:

Fonte: Tribuna do Ceará