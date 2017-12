Delegacia no Conjunto Esperança é alvejada por tiros neste domingo (31)

Ataque ocorreu na sede do 19º Distrito Policial.

Dois suspeitos dispararam contra a unidade e fugiram em seguida. A SSPDS analisa câmeras de segurança para identificar os criminosos.





A sede do 19º Distrito Policial, no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza, foi alvo de um ataque a tiros na manhã deste domingo (31). Segundo informações preliminares da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), por volta das 8h45, dois suspeitos em um carro dispararam contra a delegacia e fugiram em seguida. O órgão ainda não conseguiu identificar os envolvidos.





Ainda conforme a SSPDS, apenas um policial estava na unidade durante o ataque, mas não ficou ferido. Imagens de câmeras de segurança da delegacia estão sendo analisadas para capturar os suspeitos.





Fonte: Diário do Nordeste