DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL RECEBE TÍTULO DE CIDADÃO CHAVALENSE

A Câmara Municipal de Chaval/CE, nesta segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2017, durante sessão solene no plenário da Casa, concedeu o título de Cidadão Chavalense ao Delegado de Polícia Civil Eduardo Rocha dos Santos. A honraria foi entregue por votação unânime dos vereadores, para quem o homenageado vem prestando excelente trabalho na condução da Polícia Civil no município.





Atual Delegado de Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), titular da delegacia de Chaval/CE, Eduardo é natural de Brasília (DF). Formou-se em direito pela Universidade Católica de Brasília, em 2002. Iniciou sua carreira como advogado militante na capital do país, em 2003, sendo nomeado posteriormente como Delegado de Polícia do Estado do Pará em 2008. Ingressou na Polícia Civil do Ceará, também como Delegado de Polícia, em 2012. O homenageado é pós-graduado em processo penal pela Universidade Gama Filho/RJ.