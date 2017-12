DENÚNCIA DO INTERNAUTA: PERIGO NO PARQUE DA CIDADE

Internauta denuncia que indivíduos arrancaram as luzes dos enfeites natalinos no Parque da Cidade, deixando fios de energia expostos, causando perigo aos transeuntes.

Veja a denúncia na íntegra:

"Gostaria de pedir ao blog que peça ao responsável pela iluminação natalina que façam uma vistoria, no parque da cidade, pois na noite de Natal 5 desocupados arrancaram as luzes das árvores e a fiação está em exposta com risco de choque elétrico, vale ressaltar que muitas crianças brincam por aqui









A localização que vi fica no kiosque do Paulista.









Mas ao longo do parque também foi danificados.









O kiosque do Paulista fica vizinho ao kiosque do egues burgue."