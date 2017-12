Deputada Maria do Rosário é assaltada e tem carro roubado em Porto Alegre, diz PM

Crime aconteceu por volta das 20h30 no bairro Chácara das Pedras, de acordo com o registro da ocorrência. Assessoria da parlamentar confirma o crime e vai se manifestar ainda nesta quarta.

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), ex-ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, teve o carro roubado durante um assalto na noite desta quarta-feira (27) em frente à casa onde mora na Zona Norte de Porto Alegre, segundo informou a Brigada Militar. Ela não ficou ferida.





De acordo com o major Douglas Soares, do 11º Batalhão de Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 20h30 no bairro Chácara das Pedras, de acordo com o registro da ocorrência. "Foi informado que ela estava chegando em casa e foi abordada por três indivíduos, e levaram seu carro", relatou o oficial.





Por volta das 22h, a polícia ainda fazia buscas. "Temos uma taxa de localização de veículos com registro de roubo de 60%. É uma questão de aguardar", disse Douglas.





Por meio de nota, a assessoria de imprensa da parlamentar informou que o marido da deputada, Eliezer Pacheco, estava junto durante o crime, e nenhum dos dois ficou ferido. Leia a íntegra:





"Informamos que a deputada federal Maria do Rosário e seu esposo, Eliezer Pacheco, foram vítimas de assalto na tarde desta quarta-feira (27), em Porto Alegre.





"Além do carro, foram levados pertences pessoais. O boletim de ocorrência já foi realizado. Brigada Militar e Polícia Civil foram acionados e prestaram pronto atendimento.





"Rosário e Eliezer passam bem."