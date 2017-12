Deputado Moses anuncia liberação de recursos para Saúde no Ceará

Nesta quarta-feira (06), o deputado federal Moses Rodrigues (PMDB/CE) anunciou em sua rede social a liberação de recursos junto ao Ministério da Saúde para a aquisição de 16 ambulâncias e 25 gabinetes odontológicos. A conquista, resultado do trabalho em parceria com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB/CE), vai beneficiar os municípios de Aratuba, Baturité, Campos Sales, Capistrano, Carnaubal, Catarina, Coreaú, Forquilha, Guaraciaba do Norte, Ipú, Pacatuba, Pacoti, Potengi, Santa Quitéria, Sobral e Viçosa do Ceará.





“Essa é uma grande conquista para o Ceará. Sabemos que a saúde pública do Estado necessita de investimentos constantes, por isso esse tema tem sido pauta permanente de trabalho minha e do Senador Eunício”, destacou Moses Rodrigues.