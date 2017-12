Deu zebra! Pai de santo erra dezenas sorteadas na Mega da Virada

Quem confiou nas previsões do Pai Uzêda para a Mega da Virada não deu sorte. O guru, que ficou nacionalmente conhecido ao benzer o presidente Michel Temer, havia revelado suas apostas para o sorteio na última sexta-feira (29/12). No entanto, os números apontados pelo pai de santo não foram os contemplados no sorteio deste domingo (31).





Há dois dias, Pai Uzêda disse que as dezenas premiadas sriam: 11 – 13 – 33 – 39 – 42. O último número não tinha sido revelado pelo guru, que depois afirmou tratar-se da dezena 12. Os algarismos sorteados, no entanto, foram: 06 – 37 – 34 – 10 – 03 – 17





Em 19 de dezembro, Pai Uzêda participou de convenção do PMDB e benzeu o presidente Michel Temer. Na ocasião, o religioso garantiu ao Metrópoles ter encontrado duas cabeças de burro no Palácio do Planalto e ainda vários bonecos vodu nos palácios da Alvorada e do Jaburu.





Via Metrópoles