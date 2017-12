Divulgado resultado da 1ª fase da seleção de professores

A Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional (Esfapege) divulgou, nesta quarta-feira (13/12), o resultado da 1° fase da seleção pública para composição de banco de recursos humanos de professores para atender necessidades temporárias das escolas do sistema de ensino do município de Sobral (Edital n° 16/2017 – SME).





Os interessados poderão interpor recursos até dia 14 de dezembro, das 8 às 12h e das 14h às 17h30, na Esfapege, localizada no prédio da Biblioteca Municipal (rua Randal Pompeu, s/n, terceiro piso). O resultado definitivo da 1ª fase será divulgado no dia 15 de dezembro, até as 23h50, no blog da Secretaria da Educação ( https://seducsobral.blogspot.com.br ).





A próxima etapa da seleção pública será composta por análise de títulos, que deverão ser entregues nos dias 18 e 19 de dezembro, conforme o item 11.1 do edital nº 16/2017. O resultado final da seleção será divulgado no dia 22 de dezembro de 2017 no Diário Oficial do Município.





- Confira a lista dos classificados AQUI

- Leia o edital AQUI

- Veja o novo cronograma AQUI