Dois homicídios em menos de 24 horas na cidade de Varjota

O primeiro caso aconteceu na noite de domingo (26), quando Raimundo Nonato Damasceno Vieira, 23, foi executado no bairro Empréstimos. Dois elementos em uma moto abordaram a vítima em uma rua daquele bairro e passaram a efetuar vários tiros contra o jovem, que tombou morto no quintal de uma residência.





O segundo crime foi registrado na tarde desta segunda (27), no bairro Ararinha. Dois homens chegaram na residência de Erineldo Sousa, conversaram e em seguida, atiraram. De acordo com a Polícia, antes de morrer, Erineldo disse o nome do assassino, que está em sigilo para não atrapalhar as investigações.





Com estes crimes, sobe para 17 o número de homicídios naquela cidade somente neste ano.





(A Voz de Santa Quitéria)