Donizete Arruda é homenageado na Assembleia pelos 20 anos do Jornal do Cariri

Requerimento foi da deputada Fernanda Pessoa (PR), atendido pelo presidente da Casa, Zezinho Albuquerque (PDT).

O jornalista Donizete Arruda, diretor presidente do Grupo Ceará Sat, foi homenageado em Sessão Solene na Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (11), pelos 20 anos de fundação do Jornal do Cariri. O requerimento foi da deputada Fernanda Pessoa (PR), atendido pelo presidente da Casa, Zezinho Albuquerque (PDT).





“Agradeço aos nossos colaboradores pelo esforço de levar informação relevante e de qualidade para a população do Cariri. Já são 20 anos. Não é um trabalho fácil, mas nos mantemos firmes, e sempre em busca de melhorias e inovação para o jornal”, disse Donizete.





Segundo já foi noticiado por aqui, existe projeto para que o JC volte a ser diário — atualmente ele é semanal e pode ser lido às terças-feiras no Ceará News 7. Com a novidade, a ideia é que o jornal também passe a circular em plataforma digital, além da já tradicional edição impressa.