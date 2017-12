Em cadeira de rodas, ex-jogador do Guarany de Sobral luta contra doença na coluna

O ex-jogador do Guarany de Sobral, Raimundo Brandão, 69 anos, popularmente conhecido por “Teco-Teco” atualmente sofre com uma doença grave e degenerativa na coluna, que levou para cadeira de rodas. Tudo em decorrência de sequelas frutos de sua rotina extremamente puxada em tempos de atleta profissional.





Teco-Teco seguiu toda sua carreira como futebolista profissional no Guarany, durante 51 anos. Depois que deixou de jogar, passou a integrar a comissão técnica do time quando teve que se afastar por conta da sua saúde.





Há quase oito anos, ele luta contra a doença e tão somente agora, quando o corpo começou a não funcionar corretamente, necessitou utilizar cadeira de rodas para se locomover.





Com o agravamento da saúde, o antigo capitão do Bugre Sobralense precisa da ajuda da grande torcida rubro-negra, para auxiliar a custear seu tratamento. Desde então, amigos sensibilizados com a notícia, criaram uma campanha para arrecadar dinheiro para auxiliar os familiares a custear o tratamento e o ex-atleta ter melhores resultados e pronta recuperação.





Campanha





Envie sua ajuda para a Esposa Adalgisa, na residência do casal situada na Rua Elpídio Ribeiro, 394, (Prox. ao Restaurante Aqui Agora) no conhecido Beco do Cabo Lira, no bairro Campo dos Velhos.





Contatos: (88) 9.9235-2278 e (88) 9.9484-6100





Com informações Blog Célio Brito