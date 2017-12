Estudantes de Sobral receberão novo kit de material escolar e novo fardamento

O ano letivo na rede pública municipal de ensino de Sobral começa dia 1º de fevereiro de 2018 e os cerca de 34 mil estudantes das escolas municipais voltam às aulas com novo material escolar e novo fardamento. As escolas preparam acolhidas especiais, criando um ambiente propício para o aprendizado em mais um ano letivo.

A Prefeitura de Sobral fará a entrega do novo fardamento, kit de material escolar e agenda escolar, durante o primeiro mês de aulas, nas 58 escolas municipais e Centros de Educação Infantil. Cada kit escolar poderá conter, de acordo com a modalidade de ensino, caderno universitário, caderno de desenho, agenda escolar, canetas, lápis, apontador, borracha, régua, tesoura, cola, instrumentos de geometria, caixas de lápis de cor e giz de cera, tinta guache e massa de modelar.

Todos os estudantes também receberão novo fardamento escolar completo. Os estudantes da Educação Infantil receberão blusa, short, mochila de rodinha e sandálias. Foram doados pela Grendene 13.052 pares de sandálias, que beneficiarão também os estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental.

Os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental receberão blusa, bermuda jeans e mochila. E os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental receberão blusa e mochila. Os estudantes também receberão o fardamento para as aulas de educação física.





Calendário oficial 2018





De acordo com o calendário escolar do Município, o primeiro semestre termina dia 29 de junho e as férias escolares acontecerão de 1º a 30 de julho. O segundo semestre letivo terá início dia 31 de julho e as aulas seguem até o dia 17 de dezembro, com seis sábados letivos, cumprindo os 200 dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).