Estudantes universitários de Santana do Acaraú foram vítimas de assalto próximo ao UNINTA, em Sobral

Um grupo de estudantes universitários de Santana do Acaraú, que estuda no período noturno Centro Universitário Inta - UNINTA, foi assaltado na noite desta terça-feira (5). Segundo declaração de Luis Henrique da Silva, acadêmico de Educação Física, dois homens chegaram às 22h onde os estudantes esperavam o ônibus para retornar à Santana do Acaraú e anunciaram o assalto. "Eles chegaram a pé e colocaram as mãos dentro das calças e conseguiram roubar um celular, dois notebook’s e uma bolsa", disse o estudante.





As vitimas foram Claudemir Douglas dos Santos, estudante de Arquitetura e Urbanismo (roubaram um notebook), Joana Cavalcante Costa (celular e notebook), estudante de Arquitetura e Urbanismo e Lídia Ponte (bolsa) estudante de Farmácia.





Segundo os estudantes, a PM conseguiu prender um dos assaltantes, mas não conseguiu recuperar os objetos. Os três estudantes que foram roubados ficaram na cidade de Sobral para registrar o Boletim de Ocorrência.





