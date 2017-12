Eunício janta de novo com Camilo em Brasília; aliança fica cada vez mais inevitável

Lula deixa recado clara para o governador: “Se quiser trair Eunício, vai ter que sair do PT”.

O governador Camilo Santana (PT) jantou ontem (6) com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB). No cardápio, provavelmente, Eleições 2018. Os encontros entre os dois estão acontecendo com cada vez mais frequência, o que leva a crer que a aliança PT-PMDB seja inevitável.





Lula já avisou ao PT no Ceará que se Camilo quiser trair Eunício terá de sair do partido, e a legenda terá candidato próprio ao Abolição contra a reeleição do governador.





O ex-presidente é quem primeiro endossou a aliança Camilo-Eunício e continua acreditando nela. Só resta aos Ferreira Gomes aceitarem.





(Cearanews7)