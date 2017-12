EXCELENTE NOTÍCIA: Eunício e Moses em busca de recursos para Santa Casa de Misericórdia de Sobral

O Presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), somou-se na terça-feira (12) à mobilização para que o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral conte com mais reforço financeiro do ministério da Saúde.





Eunício esteve reunido, na presidência do Senado, com o deputado federal Moses Rodrigues (PMDB-CE), o bispo de Sobral, Dom Vasconcelos, e diretores do Hospital para buscar uma solução para o déficit financeiro que a unidade enfrenta.





De acordo com o deputado Moses, o hospital fatura hoje em torno de R$ 59 milhões, mas o Sistema Único de Saúde (SUS) só paga R$ 47 milhões, resultando num rombo, por ano, de algo em torno de R$ 12 milhões. “O hospital é mantido pela diocese de Sobral, e apesar de operar negativamente, eles não fecham as portas. Daí eles ficam na situação de pegar um empréstimo, paga as contas e fica o rombo do mês seguinte”, argumentou.





Muito trabalho





A unidade atende toda região norte do Ceará, ao todo, 55 municípios, com cerca de 1,5 milhão de habitantes, além de pacientes que chegam de cidades do Paiuí e Maranhão.

Dom Vasconcelos relatou que atualmente o recurso repassado a Santa Casa não supre todos os atendimentos, e que pela iniciativa beneficente e sem fins lucrativos da unidade os serviços não são negados. Entretanto, ele observou que a situação exige atenção. “Nós não temos condições de manter esse custo elevado, mas também sabemos que se hoje a Santa Casa de Misericórdia de Sobral fechar, o Estado ou o município não tem pernas para suprir essa demanda, e aí é a população quem sofre”, lamentou.





Ao reconhecer a causa como nobre, o presidente do Senado reafirmou seu apoio à reivindicação e informou que nesta quarta-feira tratará dessa pauta com o ministro da Saúde, Ricardo Barros.