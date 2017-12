FORTALEZA: POLICIAL CIVIL É BALEADO NO ABDÔMEN POR INTERNO

Suspeito reagiu e conseguiu tomar a arma do agente de segurança.

Um inspetor da Polícia Civil foi baleado na noite desta sexta-feira (29), na Delegacia de Defesa da Mulher, no bairro Benfica, em Fortaleza. O disparo foi efetuado por um interno que conseguiu tomar a arma do agente de segurança, identificado apenas como Pablo. O tiro atingiu o abdômen de raspão.





De acordo com Ana Paula Cavalcante, vice-presidente do Sindicato da Polícia Civil, o interno foi identificado apenas como Renis Gabriel. "Ele tinha sido autuado e estava sendo recolhido para cela, quando conseguiu tomar a arma do policial", explicou. Segundo Ana Paula, Gabriel segue preso.





Socorrido, o inspetor foi levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Ele está consciente e passa bem. A bala não transfixou nenhum órgão. Como não teve nenhuma complicação, o agente poderá receber alta ainda hoje.