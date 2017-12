Fumaça da fábrica de Viagra tem causado ereções em moradores

“Uma respirada e você está duro”, disse um dos cidadãos.

Os moradores da cidade de Ringaskiddy, Irlanda, têm passado por algumas situações embaraçosas. Isso porque, na localidade, existe uma fábrica do medicamento Viagra e, segundo a população, respirar o ar de lá causa ereções instântaneas. As informações são da revista Newsweek.





“Uma respirada e você está duro”, disse Debbie O’Grady, dono de um ferry boat da cidade, à publicação. A mãe dele, Sadie, diz ainda que os visitantes que param por lá querem ficar. “Temos a fumaça do amor há anos de graça. É incrível como chegam curiosos por aqui e nunca vão embora”, conta.





A fábrica está instalada na cidade desde 1998. Ainda de acordo com os moradores, houve um baby boom logo após a chegada da unidade da Pfizer. No entanto, segundo a empresa que produz o medicamento, isso não é mérito do medicamento. “Nosso processo de manufatura é altamente sofisticado e regulado”, disse um porta-voz.





(Metrópoles)