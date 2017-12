Funceme registra chuva em nove cidades do Ceará nesta terça-feira

Redenção registrou precipitação de 12 milímetros.

Choveu em nove municípios do Ceará no período das 7 horas de segunda-feira (18) às 7 horas desta terça-feira (19), segundo boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A chuva de maior intensidade ocorreu no município de Redenção, a 55 km de Fortaleza, de 12.0 milímetros.





Segundo a Funceme ocorreu chuva também nos municípios de Pacajus (9.6 mm), Santana do Cariri (5.0 mm), Barbalha (3.5 mm), Araripe (3.4 mm), Milagres (2.3 mm), Missão Velha (2.0 mm), Maranguape com (2.0 mm) e Crato (1.0 mm).









Previsão para os próximos dias





De acordo com a Funceme, a previsão para esta terça-feira, é de nebulosidade variável com possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea e no centro-sul do Ceará. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado no decorrer do dia.





Já para quarta-feira (20), há possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea e no sul do Ceará. Nas demais regiões, céu entre parcialmente nublado e claro.





E para quinta-feira (21), nebulosidade variável com possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea e no sul do estado.





Segundo o supervisor da unidade de Tempo e Clima da Funceme, Raul Fritz, a chuva é típica dessa época que antecede a estação chuvosa. "É um sistema metereológico que acontece nessa época do ano, que favorece as formações de nuvens. São chuvas de pequenas áreas de alcance e tende a ser de menor intensidade, rápidas e localizadas", explica.









Situação de emergência em 41 cidades





O Governo do Estado do Ceará reconheceu situação de emergência em Fortaleza e outros 40 municípios cearenses devido à baixa quantidade de chuva e a elevadas temperaturas, “comprometendo o armazenamento de água, causando sérios problemas ao abastecimento, inclusive para o consumo humano e animal, desde o ano de 2012, reduzindo o padrão de qualidade de vida da população”.





O decreto de emergência foi publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará desta segunda-feira (18). Uma das justificativas com o decreto é “combater e minimizar os efeitos das situações de anormalidade”.





O decreto inclui “áreas comprovadamente afetadas pela seca”, incluídas no Formulário de Informações do Desastre (FIDE) registrado no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres pelos Municípios relacionados. (Confira a lista de cidades abaixo.)





Com o decreto, há a solicitação de apoio do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no Ceará, para prestar apoio aos municípios afetados, sob coordenação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.









Cidades do Ceará em situação de emergência:





Alcântaras

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Ararendá

Assaré

Aurora

Baixio

Brejo Santo

Caririaçu

Catarina

Cedro

Chaval

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Horizonte

Ibaretama

Icapuí

Irauçuba

Ipaporanga

Itaitinga

Itapajé

Jaguaribara

Jaguaruana

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Missão Velha

Nova Olinda

Pacajus

Parambu

Paramoti

Porteiras

Salitre

Santana do Acaraú

São Gonçalo do Amarante

São João do Jaguaribe

Umari

Uruoca

Várzea Alegre





(Com informações do portal G1 CE)