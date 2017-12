O 11º sorteio aconteceu no último sábado, dia 16/12/2017 no Posto São Domingos Coração de Jesus, localizado na Av. José Euclides Ferreira Gomes, s/n, em Sobral.









Confira os ganhadores:





- Domingos Jonas L. Farrapo (iPhone 6s 32gb)

- João Bosco C. de Almeida (Tanque cheio)









- O último sorteio (12º) acontecerá no dia 23/12/2017 no posto São Domingos 1, próximo ao Arco. Será sorteado um carro ZERO KM. Todos estão convidados.