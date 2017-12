Genro de Silvio Santos tem prisão decretada por não pagar pensão

O rapaz não paga o benefício à filha há 11 meses. Ele é companheiro de Silvia Abravanel desde 2013.

O atual marido de Silvia Abravanel, Edu Pedroso, teve a prisão decretada por não pagar pensão alimentícia à filha de 5 anos. A menina é fruto do relacionamento do rapaz com uma mulher de Balneário Camboriú (SC). O rapaz não paga o benefício há 11 meses. As informações são do jornal Extra.





O rapaz é cantor sertanejo e se apresenta com o nome de Kleiton Pedroso. Segundo o artista, durante uma participação no programa “Eliana”, ele tem uma relação complicada com a mãe da menina e não a vê há algum tempo.





O pedido de prisão foi expedido pelo juiz Adilor Danieli, da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Balneário Camboriú. O magistrado decretou que ele fique detido por 60 dias em regime fechado. O cantor está com Silvia desde 2013. Fonte: Metrópoles.