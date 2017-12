Google divulga lista dos termos mais pesquisados no Brasil em 2017

O primeiro lugar vai para o termo “Big Brother Brasil”.

Os brasileiros mantiveram a tradição e deixaram o termo “Big Brother Brasil” em primeiro lugar na lista de buscas do Google em 2017. Ame ou odeie, a questão é que adoramos dar uma espiada no BBB. O programa de televisão da Rede Globo ficou em terceiro lugar na ferramenta, em 2016, e chegou ao topo no ano de 2015. Outra prova da popularidade do reality show: a procura por ele ficou em terceiro lugar no ranking mundial da categoria “Programas de TV”.





Para não perdermos o título de “país do futebol”, em segundo lugar aparece a busca por “tabela do Brasileirão”. Mas, como não vivemos só de entretenimento, logo em seguida vem a palavra “Enem” como uma das mais procuradas.





Confira a lista do que esteve em alta no ano de 2017.

Via Metrópoles