Governo chama 275 aprovados em concurso dos Bombeiros

Anúncio foi feito por Camilo Santana, através do Facebook.

O governador Camilo Santana autorizou o chamamento de novos profissionais para o Corpo de Bombeiros. O anúncio aconteceu nesta terça-feira (12), durante seu tradicional bate-papo com a população, em sua página no Facebook. Segundo o chefe do Executivo, os novos servidores devem ser convocados no começo de 2018. “Estou autorizando o secretário André Costa e o coronel Heraldo Pacheco, comandante do Corpo de Bombeiros, a convocarem, no início do próximo ano, 275 novos profissionais, sendo 245 soldados e 30 oficiais, que serão incorporados aos quadros da segurança pública do Ceará”, anunciou.





Um projeto de lei visando garantir aos servidores agentes comunitários de saúde do Ceará uma gratificação pela execução de trabalho com condições especiais, com risco de vida ou saúde, também foi assinada para ser enviada à Assembleia Legislativa do Ceará para votação. “Conforme assumi o compromisso, estou aqui assinando a mensagem garantindo um valor a mais no salário dos agentes de saúde. Lembrando que este benefício será a partir de junho do ano que vem. A gratificação por insalubridade será de 20% sobre o salário base dos servidores” informou Camilo Santana.





Camilo afirmou também que no primeiro trimestre de 2018 a duplicação da CE-040 no eixo que liga o município de Beberibe a Aracati estará completa. Ele ressaltou que a conclusão da obra é fundamental para o litoral cearense.