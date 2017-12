Governo do Ceará forma mais 1.305 policiais militares

Além da segunda turma graduada, uma terceira segue em formação. Com isto, o Estado aumenta em 25,7% o efetivo total da corporação.

A segunda turma da Polícia Militar, aprovada no concurso lançado pelo governador Camilo Santana em julho de 2016, foi graduada nesta quinta-feira (28). Uma solenidade no Centro de Eventos do Ceará marcou o ingresso de 1.238 homens e 67 mulheres na corporação.





De acordo com Camilo, com o concurso público lançado em 2016, com 4.200 aprovados, distribuídos em três turmas, o Governo do Ceará aumenta em 25,7% o efetivo total da corporação. A terceira turma segue em processo de formação. “A previsão é de que, em maio, essa turma seja concluída. E eu pretendo, em 2018, convocar novos policiais militares para reforçar ainda mais a área da segurança pública”, assegurou.





Segundo André Costa, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os agentes da segunda turma passarão, ainda, pelo processo de estágio, onde serão distribuídos pelos principais corredores comerciais da Capital, como as avenidas Santos Dumont e Bezerra de Menezes. Os agentes da primeira turma, que já encerraram este período, reforçarão os batalhões de Turismo e Ambiental, por exemplo. “E temos ainda a reposição dos policiais que saem do policiamento ordinário e vão para o Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio)”, explicou.





Os bairros Conjunto Ceará e Bom Jardim também receberão novos agentes. “Isso demanda mais efetivo. Os policiais servirão pra isso”, garantiu.





De 2015 para cá, 5.124 profissionais de segurança já foram formados pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp). A maioria integra a PM, com 4.091 soldados. Durante o períodos, formaram 650 agentes da Polícia Civil, 275 bombeiros da PMCE e 108 peritos da Perícia Forense do Ceará.





Via Cnews