GROAÍRAS: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

"Quem pergunta quer saber?





Porque o Governo do Ceará deixa na cidade de Groairas, dois grandes prédios abandonados, quando poderiam muito bem ser usado ou transformado em uma escola profissional, centro de educação infantil ou em novo hospital para a cidade e região.









Os referidos prédios são a Escola de Ensino Médio São José (desativada a mais de 10 anos), de lá para cá nunca mais foi usado e o outro é o Memorial Padre Mororó (desativado a mais de cinco anos), até pouco tempo foi sede do Centro Vocacional Tecnológico (CVT), hoje o prédio que foi Memorial da Historia de Groairas, infelizmente sofre com o abandono. Quem passa pelo local fica triste com a situação dos prédios que poderiam hoje ser ponto de estudo e pesquisa para crianças, jovens e adultos, evitando que estudantes se dirigissem a outros municípios."