Guerrero leva suspensão de um ano por doping e está fora da Copa do Mundo

Atacante peruano foi flagrado no exame antidoping após o duelo contra a Argentina, realizado em Buenos Aires.

A Fifa anunciou na manhã desta sexta-feira que o atacante Paolo Guerrero foi suspenso por um ano por conta de doping e, assim, está fora da Copa do Mundo de 2018 , na Rússia. Ele foi flagrado no exame após a partida da seleção peruana diante da Argentina, no dia 5 de outubro, em Buenos Aires, válida pelas Eliminatórias.





O comitê disciplinar da entidade explicou que tomou a decisão contra Guerrero "depois de analisar as circunstâncias específicas do caso". Em comunicado, a Fifa disse que o exame realizado com o jogador do Flamengo acusou Benzoilecgonina, principal componente da cocaína.





A conclusão é que o peruano violou o artigo 6 do regulamento antidoping da Fifa. O período de suspensão de um ano conta a partir de 3 de novembro de 2017, data em que o jogador foi suspenso preventivamente pelo presidente do comitê disciplinar - vale ressaltar que o gancho implica em jogos por clube e seleção, sejam eles oficiais ou amistosos.





Confira o comunicado na íntegra





"Em 7 de dezembro de 2017, o Comitê Disciplinar da Fifa decidiu, depois de analisar todas as circunstâncias específicas do caso, suspender o jogador internacional peruano Paolo Guerrero por um ano. O jogador testou positivo para o metabólito de cocaína, a benzoilecgonina, uma substância inclusa na Lista de Proibições de 2017 da WADA sob a classe "S6 - Estimulantes", após um teste de controle de doping realizado após o confronto da competição preliminar da Copa do Mundo de 2018, em Buenos Aires, contra a Argentina, dia 5 de outubro de 2017.





Ao testar positivo para uma substância proibida, o jogador violou o artigo 6 do Regulamento Antidopagem da Fifa e, como tal, violou o artigo 63 do Código Disciplinar da Fifa.





O período de suspensão começa dia 3 de novembro de 2017, data em que Guerrero foi suspenso provisoriamente pelo presidente do Comitê Disciplinar da Fifa. Em conformidade com o artigo 29 do Regulamento antidopagem da Fifa, a suspensão abrange, entre outros, todos os tipos de correspondências, incluindo jogos nacionais, internacionais, amistosos e oficiais. As partes da decisão foram devidamente notificados hoje".





Fonte: Esporte IG