Homem é preso por se masturbar e ejacular em mulher em pleno voo

Aeronave vinha de Belém para Brasília e, na capital, o homem foi levado para 1ª Delegacia de Polícia.

Um homem de 51 anos foi levado para 1ª Delegada de Polícia (Asa Sul) por importunação ofensiva ao pudor. Ele é acusado de se masturbar e ejacular em uma passageira em pleno voo 1751, que vinha de Belém para Brasília, na manhã desta sexta-feira (8/12).





A vítima, uma mulher de 32 anos, relatou que estava sentada na poltrona 24E, ao lado do acusado, que estava na poltrona 24F (janela). Após a decolagem, ela informa que pegou no sono. Com 30 minutos de voo, acordou com o homem puxando sua mão.





Ainda sem saber o que estava acontecendo, viu a mão suja, com cheiro característico da ejaculação. De imediato, começo a confusão no interior do avião da Gol. Já em solo brasiliense, a Polícia Federal foi chamada para deter o autor. As portas do aeronave foram mantidas trancadas até a chegada dos agentes. Todos os envolvidos foram conduzidos para 1ª DP.





Ainda no avião, a vítima foi conduzida pelos comissários a outro acento (1D) para finalizar a viagem, vindo a companhia a prestar, assim, todo atendimento necessário à vítima. Uma outra mulher que estava na mesma fileira passou para outro lugar.





“Era cuspe”





Na delegacia, o autor negou as acusações. Relatou que, no momento do fato, estava um pouco sonolento e começou a tossir, cuspindo em cima da vítima. A mulher, segundo ele, ficou indignada e começou a agredi-lo.





