Homem que injetou óleo no corpo pode ter que amputar os braços

O jovem russo de 21 anos que injetou óleo no corpo para ficar com “músculos” pode ter que amputar os braços.



Segundo o jornal “The Mirror”, Kirill Tereshin, conhecido como Popeye, ganhou fama nas redes sociais por conta da aparência. Com o uso da substância, conhecida como Synthol (combinação de azeite, lidocaína e álcool benzílico), ele conseguiu “aumentar” os braços em 25 centímetros. Isso tudo em apenas 10 dias.



Agora, ele pode ter que amputar os membros superiores. “Meus braços de bazuca estão despencando”, escreveu ele no Instagram. No entanto, os planos para o futuro não incluem parar de injetar o produto no corpo. À publicação, ele disse que planeja continuar fazendo uso de Synthol.

(Via Metrópoles)